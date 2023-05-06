RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинки завоевали первое в этом году "золото" на соревнованиях КС по артистическому плаванию

Фото: украинки завоевали "золото" на соревнованиях по артистическому плаванию (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, украинки завоевали первое в этом году "золото" на соревнованиях Кубка мира по артистическому плаванию, который прошел во французском Монпелье.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Влада и Марина Алексиевы стали чемпионками в произвольном дуэте с рекордной суммой баллов - 370.2791.

Это первая золотая медаль спортсменок в дуэте на нынешних Кубках мира.

"Поздравляем с победой и продолжаем болеть за украинок в Монпелье!", - добавили в комитете.

Напомним, украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени