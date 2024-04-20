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Украинка завоевала медаль на турнире по настольному теннису в Чехии

Фото: украинка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинка Маргарита Песоцкая завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису, который проходил в Чехии под эгидой World Table Tennis.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Свой путь на турнире украинка начала во втором круге, где одолела представительниц:

  • Сингапура - Вонг Хин Ру (3:0),
  • Румынии - Елену Захарию (3:2),
  • Китайского Тайбэя - Танг-Чен Чьен (3:0). 

В полуфинале Маргарита встретилась с Со Хё Вон - двукратной призеркой командного чемпионата мира. В матче за выход в финал украинка уступила кореянке (3:0). 

Несмотря на поражение, выход в полуфинал гарантировал украинскую бронзовую медаль и важные зачетные баллы. Ведь на соревнованиях серии "Feeder" разыгрываются очки в ITTF World Rankings, по которому также будут определяться будущие участники Олимпиады-2024.

 

Новости спорта

Напомним, по данным НОК, сегодня, 20 апреля, сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону.

Мы также писали, что мюнхенская "Бавария" готовится назначить Зинедина Зидана главным тренером команды вместо Томаса Тухеля.

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