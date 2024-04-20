Украинка завоевала медаль на турнире по настольному теннису в Чехии

Украинка Маргарита Песоцкая завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису, который проходил в Чехии под эгидой World Table Tennis.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Свой путь на турнире украинка начала во втором круге, где одолела представительниц:
В полуфинале Маргарита встретилась с Со Хё Вон - двукратной призеркой командного чемпионата мира. В матче за выход в финал украинка уступила кореянке (3:0).
Несмотря на поражение, выход в полуфинал гарантировал украинскую бронзовую медаль и важные зачетные баллы. Ведь на соревнованиях серии "Feeder" разыгрываются очки в ITTF World Rankings, по которому также будут определяться будущие участники Олимпиады-2024.
Напомним, по данным НОК, сегодня, 20 апреля, сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону.
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