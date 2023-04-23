Украинка завоевала две медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

Сегодня в заключительный день соревнований, Валентина Кисиль, которая выступала в весовой категории более 87 кг, показала серебряный результат в рывке, а также стала четвертой в толчке и завоевала бронзу по сумме двоеборья (111+133=244 кг).

Таким образом Украина завершила континентальное первенство с 21 наградой, завоевав:

шесть золотых;

восемь серебряных;

и семь бронзовых медалей.

Напомним, вчера мы сообщали, что по итогу выступления женской сборной Украины на чемпионате Европы по борьбе в Загребе девушки заняли первое место в командном зачете.

Ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

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