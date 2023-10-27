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Украинка Снигур на отказе соперницы пробилась в полуфинал турнира в Британии

Фото: Дарья Снигур мчится в финал на островах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжила путь в решающий матч турнира серии ITF в шотландском Глазго победой над Кайсой Ринальдо Перссон из Швеции на стадии 1/4 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ITF W60 Glasgow, 1/4 финала, женщины

Ринальдо Перссон – Снигур – 1:1 (7:6, 0:6, 1:2 – отказ)

 

Начали матч соперницы на равных, сосредоточившись на собственных подачах. Первой этот режим решилась нарушить Снигур. Молодая украинка в девятом гейме смогла оформить брейк. Впрочем, скандинавка сразу ответила обратным.

Пришлось играть тай-брейк. Здесь Ринальдо Перссон и Снигур долгое время не отпускали друг друга. Выяснение отношений затянулось – цифры на табло дошли до внушительных 9:9. Однако шведская теннисистка как раз после этого сумела склонить чашу весов на свою сторону.

Во второй партии продолжения борьбы зрители не увидели. Снигур полностью захватила инициативу и справилась с сопротивлением оппонентки за каких-то 25 минут. Украинка не только оформила три брейка, но и повесила Ринальдо Перссон "баранку" по итогам сета.

На старте решающей партии соперницы обменялись брейками. Далее Снигур набрала еще один пункт и... победила. Ринальдо Персон отказалась от продолжения поединка и отдала место в полуфинале украинке фактически без боя. Там ее соперницей станет победитель противостояния британок Анны Броган и Гарриет Дарт.

К слову, ранее Людмила Киченок зачехлила ракетку на WTA Elite Trophy в Чжухае.

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