ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина Завацкая в Тунисе прервала годовую серию неудач

Монастир, Вторник 17 октября 2023 16:56
UA EN RU
Украина Завацкая в Тунисе прервала годовую серию неудач Фото: Катарина Завацкая соревнуется в сине-желтых цветах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Катарина Завацкая впервые за длительное время одержала победу на турнирах серии WTA 250 и выше. Весомое событие произошло в тунисском Монастире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jasmin Open Monastir, 1-й раунд, женщины

Завацкая – Бузас Манейро – 2:0 (6:4, 6:4)

23-летняя украинка в статусе победительницы квалификации в двух сетах разобралась с испанкой Бузас Манейро. На корте Завацкая провела более полутора часов. Стартовали соперницы с обоюдных брейков, а в середине партии отечественная теннисистка еще раз взяла подачу пиренейки.

Вернуться в игру Бузас Манейро вполне могла после брейка при счете 3:4. Однако Завацкая мгновенно ответила обратным и вышла подавать на сет. Испанская теннисистка сопротивлялась, имела два брейк-пойнта, но остановить украинку не смогла.

Сценарий второй партии был похожим. Теперь битву брейков оппонентки устроили в середине сета. Импровизированное первенство в нем завоевала Завацкая (3:2). В десятом гейме украинская теннисистка позволила Бузас Манейро лишь размочить счет, а сама со второй попытки закончила гейм, сет и матч.

В следующем круге Завацкая встретится с еще одной испанкой – Нурией Паррисас-Диас. Впервые с весны 2022 года украинка сумела преодолеть первый раунд престижных соревнований. Ее победная серия достигла восьми поединков, в том числе и выигранный финал турнира ITF в Лиссабоне.

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока