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Теннисная федерация призвала изгнать россиян на контрактах с Минобороны РФ: есть список

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 10:24
Теннисная федерация призвала изгнать россиян на контрактах с Минобороны РФ: есть список Фото: Вероника Кудерметова под угрозой дисквалификации (facebook.com/SportskeedaTennis)
Автор: Антон Федорцив

Обращение к ведущим теннисным организациям и турнирам "Большого шлема" по вопросу отстранения связанных с силовыми структурами российских игроков отправила Федерация тенниса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ФТУ воспользовалась новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета относительно спортсменов из РФ и Беларуси, чтобы очистить тур от представителей российского ЦСКА. Все они до сих пор соревновались в нейтральном статусе.

"В соответствии с этими рекомендациями ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессорок, имеющих контракты с Центральным спортивным клубом Армии. Также Федерация тенниса Украины предоставила список таких спортсменов и тренеров", – говорится в заявлении.

Теперь Международная теннисная федерация (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) должны отреагировать на несоответствие статуса ряда спортсменов рекомендациям МОК. В частности, бан "светит" второй ракетке России Веронике Кудерметовой и обладателю нескольких титулов ATP Аслану Карацеву.

Переданный Федерацией тенниса Украины список связанных с армией РФ игроков и тренеров:

  • Вероника Кудерметова
  • Виталия Дьяченко
  • Полина Кудерметова
  • Иван Гахов
  • Евгений Донской
  • Аслан Карацев
  • Аликбек Качмазов
  • Вера Звонарева
  • Алексей Жук
  • Михаил Чесалов
  • Анна Пикалова
  • Мария Солдатова

К слову, ранее Уимблдон анонсировал финансовую поддержку Украины и украинских теннисистов.

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