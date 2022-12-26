Украинка Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA

20-летняя украинская теннисистка идет 69-й в рейтинге профессионалок (820 очков). По сравнению с предыдущей неделей она поднялась вверх на одну строчку.

Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина (1197 пунктов). Недавний триумфатор турнира в Лиможе заняла 39-е место. Также в топ-100 рейтинга удержалась Екатерина Байндль (99-я позиция, 631 балл).

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Ига Свентек осталась безоговорочным лидером классификации. Полька набрала 11085 пунктов. В топ-тройку также попали Онс Жабер (Тунис) и американская теннисистка Джессика Пегула.

Ранее пятеро украинок попали в квалификацию Australian Open-2023. В свою очередь Калинина и Костюк начнут первый мэйджор года из основной сетки. Последняя в этом году дошла в Мельбурне до 3-го раунда соревнований.