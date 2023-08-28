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US Open: Байндль вылетела на старте последнего мэйджора года

Нью-Йорк, Понедельник 28 августа 2023 20:47
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US Open: Байндль вылетела на старте последнего мэйджора года Фото: Екатерина Байндль уступила в трех сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Екатерина Байндль проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии в первом круге Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 1-й раунд, женщины

Шмидлова – Байндль – 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)

Начали оппонентки с обмена брейками, но дальше сосредоточились на собственных подачах. Так продолжалось до концовки партии. Развязка наступила в десятом гейме, когда очередь подавать перешла в Байндль. Однако украинка провалила задачу, отдав решающее очко "под ноль".

На старте второго сета Шмидлова и Байндль играли на равных. За камбэк отечественная теннисистка взялась в седьмом гейме, когда счет был ничейным (3:3). Сначала она внешне легко взяла подачу словачки, а затем всухую набрала пункт на своей. А затем Байндль повторила трюк на подаче соперницы.

Но в третьей партии борьбы до последнего не вышло. После обмена набранными очками Шмидлова взяла четыре гейма подряд, в том числе дважды на подачах украинки. Байндль сумела избежать полного разгрома и зачехлила ракетку на последнем мэйджоре 2023-го.

В следующем круге Шмидлова встретится с испанкой Масаровой. В первом раунде она сенсационно одолела представительницу топ-10 Саккари. Лучшим достижение словачки на US Open остается третий круг в 2015 году.

К слову, ранее Ястремская уступила в финале квалификации Открытого чемпионата США.

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