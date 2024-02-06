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Украинка Калинина с победы начала теннисный турнир в Абу-Даби

Фото: Ангелина Калинина с боями прошла во второй раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах разобралась с итальянкой Лючией Бронцетти, а ее соотечественница Леся Цуренко потерпела разгром от нейтральной россиянки Людмилы Самсоновой в первом круге Abu Dhabi Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Mubadala Abu Dhabi Open , 1-й раунд, женщины

Калинина – Бронцетти – 2:0 (6:1, 7:6)

Цуренко – Самсонова – 0:2 (0:6, 1:6)

 

Калинина завладела инициативой с первых минут. С брейком она быстро повела 3:0. Итальянская теннисистка размочила счет в четвертом гейме, но не больше. Украинка взяла еще три гейма подряд и закрыла сет за полчаса.

Такой старт сыграл злую шутку с Калининой. Бронцетти мощно начала вторую партию и со взятым на подаче украинской теннисистки очком уверенно повела (3:0). Однако Калинина смогла совершить камбэк и впоследствии перевела сет в тай-брейк. Уже там ее доминирование не вызывало сомнений – 7:1.

В свою очередь Цуренко проиграла по всем статьям. За два сета опытная украинка сумела набрать только очко. В первой партии 34-летняя теннисистка получила "баранку" от Самсоновой всего за 21 минуту. К тому же, половину геймов она проиграла "под ноль".

Немного надежды для украинских фанатов появилось в дебюте второго сета. Хоть Цуренко и отдала первый гейм на своей подаче, но взяла следующий. Впрочем, развития этот локальный успех не имел. Россиянка оформила еще два брейка и со второй попытки реализовала матчбол.

В следующем круге у Калининой будет возможность отомстить за Цуренко. Поединок против Самсоновой намечен на 7 февраля. Общий призовой фонд Abu Dhabi Open составил свыше 900 тысяч долларов.

К слову, ранее Калинина и Цуренко остались в топ-50 обновленного рейтинга WTA.

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