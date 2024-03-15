"Бостон" Михайлюка первым пробился в плей-офф сезона НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleacher Report .

Уверенная домашняя победа над "Финиксом" (127:112) стала особенной для "Селтикс". Подопечные Джо Маззуллы первыми вышли в плей-офф сезона.

"Бостон" идет в лидерах Восточной конференции НБА. Актуальный рекорд команды – 52 победы, 14 поражений. Занимающий второе место "Милуоки" потерпел на десять поражений больше. Если "Селтикс" даже проиграют финальные 16 поединков регулярки, то не опустятся ниже 6-й позиции.

В плей-офф "Бостон" пробился в десятый раз подряд. За последние 17 лет "Селтикс" только однажды пропустили стадию матчей на вылет – в сезоне 2013/14. В общей сложности бостонцы провели 75 сезонов под эгидой ассоциации (60 выходов в плей-офф).

Что известно о "Бостон Селтикс"

Основанный в 1946 году баскетбольный клуб. Домашние матчи проводит на арене "Ти-Ди Гарден", которая может принять 19 156 зрителей.

"Селтикс" делят с "Лос-Анджелес Лейкерс" первенство по количеству выигранных титулов НБА (по 17). Награду Самому ценному игроку ассоциации завоевали четверо баскетболистов "Бостона" – Боб Коузи, Билл Расселл, Дэйв Коуэнс и Ларри Берд. В честь клубных легенд бостонцы вывели из обращения рекордные 23 игровых номера.

Легкий форвард Джейсон Тейтум остается главной звездой "Селтикс". Талисман команды – лепрекон Лаки. Перед нынешним сезоном ряды "Бостона" пополнил Святослав Михайлюк. Статистика украинца – 2.7 очка, 1 подбор, 0.5 передач и 0.3 перехвата за 7.7 минут в среднем на паркете (27 матчей).