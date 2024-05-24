В Украине освободили полсотни осужденных, пожелавших мобилизоваться

"22 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них, поступивших от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам, поступившим в суд и текстам судебных постановлений очевидно то, что подавляющее количество добровольцев - это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно, кражи.

Во время судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы не имеют, однако заверили, что смогут овладеть ими достаточно быстро.

"Многие осужденные во время видео конференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией", - добавили в суде.

Что будет после решения суда?

После вступления решення в законную силу (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный ТЦ и СП для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.

Кроме того, суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

В общей сложности осужденные украинцы, которые будут мобилизованы в армию, будут нести службу исключительно в специальных подразделениях при воинских частях, а не в Национальной гвардии Украины.

Мобилизация осужденных в Украине

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Недавно стало известно, что суды в Украине начали принимать первые решения по мобилизации осужденных граждан. Двум мужчинам разрешили подписать контракт с Нацгвардией.