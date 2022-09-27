В Украине растет число COVID-инфицированных: за неделю выявили более 44 тысяч случаев

Статистика заболеваний

Так, за период с 19.09 по 25.09 в Украине зафиксировали 44 137 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5882, медработников - 1030).







За все время пандемии в Украине:

заболели - 5 177 217 человек;

выздоровели - 4 988 317 человека;

летальных исходов - 109 206.

COVID-вакцинация

Также за неделю в Украине против коронавируса привились 110 329 человек. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 18,2% составляют первые дозы, 7,6% - вторые дозы, 68,2% - первые бустерные дозы, 6% - вторые бустерные дозы.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 16 105 536 человек, из них две дозы получили 15 314 839 человек, первую бустерную дозу - 2 165 577 человек, вторую бустерную дозу - 30 931 человек.