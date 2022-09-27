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В Україні зростає кількість COVID-інфікованих: за тиждень виявили понад 44 тисячі випадків

Фото: в Україні зростає кількість COVID-інфікованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні за минулий тиждень виявили 44 137 випадків захворювання на коронавірус. За тиждень ця цифра зросла майже на 7,5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Статистика захворювань

Так, за період з 19.09 до 25.09 в Україні зафіксували 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5882, медпрацівників - 1030).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 5 177 217 осіб;
  • одужали - 4 988 317 особи;
  • летальних наслідків - 109 206.

COVID-вакцинація

Також за тиждень в Україні проти коронавірусу прищепилися 110 329 людей. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 18,2% становлять перші дози, 7,6% - другі дози, 68,2% - перші бустерні дози, 6% - другі бустерні дози.

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 16 105 536 осіб, з них дві дози отримали 15 314 839 осіб, першу дозу бустеру - 2 165 577 осіб, другу бустерну дозу - 30 931 людина.

Нагадаємо, Україна у поточному епідсезоні може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 та грипу.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявляв, що в Україні почалася осіння хвиля коронавірусу. На цьому фоні на початку вересня фіксують зростання захворюваності серед населення.

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