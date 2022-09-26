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Украина в этом году может столкнуться с твиндемией: в чем опасность

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Понедельник 26 сентября 2022 20:31
Украина в этом году может столкнуться с твиндемией: в чем опасность Фото: Украина в этом году может столкнуться с твиндемией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина в текущем эпидсезоне может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть основания полагать, что грипп этого сезона к нам вернется, и мы встретимся с так называемой твиндемией, то есть одновременными эпидемиями COVID-19 и гриппа", - рассказал Лапий.

По его словам, одной из предпосылок начала твиндемии может стать факт сдерживания гриппа при помощи карантинных мер, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.

"В прошедшие два года те меры, которые были предприняты для предотвращения COVID-19: маски, карантинные мероприятия, дистанционное обучение и т.д. - очень хорошо сдерживали и грипп. Поэтому гриппа у нас в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов фактически не было. Впрочем, долго так продолжаться не может. Вирус гриппа никуда не исчез, мы фактически два сезона гриппа "прогуляли", поэтому очевидно, что накопилась неиммунная прослойка, которая будет способствовать его эпидемии", - добавил эксперт.

Он отметил, что риск смерти при одновременном заболевании гриппом и COVID-19 увеличивается в два раза.

Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что в Украине началась осенняя волна коронавируса. На этом фоне в начале сентября фиксируют рост заболеваемости среди населения.

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