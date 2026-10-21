В Украине выросло количество рисковых вузов: ГСКО обнародовала новый список

В Украине возросло количество учебных заведений с высокой степенью риска в 2026 году - теперь их 45. Всего Государственная служба качества образования проверила 292 вуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу качества образования Украины (ГСКО).

Сколько вузов попали в каждую категорию риска

По результатам оценки, из 292 заведений высшего образования:

45 (15,4%) имеют высокую степень риска;

203 (69,5%) - среднюю;

44 (15,1%) - незначительную.

Полный список заведений обнародовала Государственная служба качества образования Украины. К категориям их отнесли по итоговым баллам, рассчитанным в соответствии с установленными критериями.

Топ-5 заведений высшего образования с самыми высокими баллами риска в 2026 году:

Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" - 65 баллов;

Частное заведение высшего образования "Днепровский технологический университет "ШАГ"" - 60 баллов;

Академия труда, социальных отношений и туризма - 60 баллов;

Частное высшее учебное заведение "Киевский университет культуры" - 60 баллов;

Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р.Г. Хеноха "Классического частного университета" - 55 баллов.

Как определяли степень риска вузов

Расчет за 2026 год произвели в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) с помощью модуля "Степени риска (для высшего образования)". Он автоматизирует вычисление баллов по критериям, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины №982 от 21 ноября 2018 года.

В общей сложности оценка предполагает семь критериев. Два показателя вузы вносят самостоятельно:

обнародование на официальном сайте документов, материалов и информации, предусмотренных законодательством;

доля аккредитованных образовательных программ.

Еще четыре показателя система заполняет автоматически на основании данных, внесенных в ЕГЭБО. Они относятся к динамике количества студентов за последние три года, количеству научно-педагогических работников по основному месту работы, наличию обособленных структурных подразделений и иностранных студентов.

Седьмой критерий - количество нарушений законодательства в сфере высшего образования, выявленных в ходе государственного надзора за последние пять лет. Эти сведения вносили уполномоченные работники Госслужбы.

Список учебных заведений с высокой степенью риска (скриншот с сайта ГСКО)

Как проверяли результаты

В 2026 году из-за действия военного положения вузам разрешили продлить срок внесения информации в модуль "Степени риска" до 31 августа.

С 1 по 30 сентября работники Государственной службы качества образования проверяли показатели деятельности заведений по установленным критериям. После автоматического расчета баллов каждый вуз мог ознакомиться с информацией, пересмотреть результаты проверки показателей и получить разъяснения через официальные каналы коммуникации.

Отнесение заведения к определенной степени риска является результатом оценки по определенным критериям. Сам по себе этот статус не подразумевает автоматического подтверждения некачественного образования или недействительности дипломов.