В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине объявили воздушную тревогу в понедельник, 13 мая из-за взлета МиГ-31К. Угоза есть и для Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.
Масштабную тревогу в Украине, которая охватила все регионы, объявили в 12:52.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о злете МиГ-31К.
"Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - предупредили военные.
В Украине объявили отбой тревоги, начиная с 13:24. На данный момент тревога продолжается только в Херсонской области.
Тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К объявляется по всей стране, поскольку этот истребитель является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".
Отметим, буквально 11 мая в большинстве регионов Украины тоже объявляли тревогу. Тогда в Воздушных силах предупреждали про угрозу применения баллистического вооружения.
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