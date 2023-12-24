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В Украине снова заснежит: какой будет погода сегодня

Украина, Воскресенье 24 декабря 2023 07:00
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В Украине снова заснежит: какой будет погода сегодня Фото: Украину сегодня накроет снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 24 декабря будет со снегом. В некоторых областях ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Во всех регионах днем местами небольшой снег, а на Закарпатье и Прикарпатье умеренный снег. Днем на юге ожидается снег с дождем.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Украине от -2 до +3 градусов, а на юге до +5. Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов.

В Украине снова заснежит: какой будет погода сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, местами снег, а на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем около нуля, а ночью -2 -4.

В Украине снова заснежит: какой будет погода сегодня

Непогода на западе

В ночь на 22 декабря Львовскую и Закарпатскую области накрыла снежная непогода. Из-за сильных снегопадов на Закарпатье падали деревья, блокируя дороги. Во Львовской области застряли грузовики.

Из-за непогоды были обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация - на Закарпатье. Там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

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