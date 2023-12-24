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В Україні знову засніжить: якою буде погода сьогодні

Україна, Неділя 24 грудня 2023 07:00
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В Україні знову засніжить: якою буде погода сьогодні Фото: Україну сьогодні накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 24 грудня буде зі снігом. У деяких областях очікується дощ та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У всіх регіонах вдень місцями невеликий сніг, а на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг. Вдень на півдні очікується сніг з дощем.

Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень в Україні від -2 до +3 градусів, а на півдні до +5. Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів.

В Україні знову засніжить: якою буде погода сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, місцями сніг, а на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько нуля градусів, а вночі -2 -4.

В Україні знову засніжить: якою буде погода сьогодні

Негода на заході

У ніч на 22 грудня Львівську та Закарпатську області накрила снігова негода. Через сильні снігопади на Закарпатті падали дерева, блокуючи дороги. У Львівській області застрягли вантажівки.

Через негоду було знеструмлено 397 населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях. Найскладніша ситуація - на Закарпатті. Там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт.

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