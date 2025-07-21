В Украине снова масштабная тревога: РФ подняла носители ракет "Кинжал" МиГ-31К

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много Дронов и ракет разных типов.

Взрывы из-за таки РФ были слышны как минимум в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Подробнее о том, чем РФ атаковала Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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