Украине понадобится 55 лет, если ежедневно возвращать по депортированному ребенку, - Лубинец

Во время первой встречи Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, к которой присоединились 72 представителя других стран и международных организаций, Лубинец напомнил о том, что Российская Федерация начала депортацию украинских детей еще с 2014 года. Тогда же террористы начали так называемую программу "Поезд надежды", чтобы оправдывать похищения.

"С тех пор прошло почти 10 лет! Когда оккупанты похищали 8-летнего ребенка - теперь это взрослый юноша или девушка! А дети растут очень быстро - и Россия отбирает у них не только детство, но и семью, страну, национальность", - заявил Лубинец.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека, Украине понадобится более 55 лет, если она ежедневно будет возвращать по одному незаконно депортированному ребенку. Между тем враг показывает картинки "спасения", "эвакуации" или "оздоровления". Впрочем, вещи необходимо называть своими именами, поскольку депортация детей - это геноцид и военное преступление.

В частности, во время встречи Лубинец призвал к действенным шагам, а именно к:

признанию действий России преступлением геноцида;

новым ордерам на арест виновных в депортации украинских детей;

предоставлении доступа к спискам всех депортированных и перемещенных детей;

проверки и обновления данных о депортированных или перемещенных детей;

открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения;

созданию реабилитационных центров для возвращенных детей.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как писало The Independent, диктатору может угрожать новое дело о военном преступлении. Согласно расследованию Путин заранее планировал голод в Украине.