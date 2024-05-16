Зеленский ветировал законопроект об увольнении с работы за коллаборационизм

Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый парламентом законопроект, который мог бы позволить работодателю увольнять с работы человека за коллаборационизм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины .

Отмечается, что вчера Зеленский наложил на него вето и прикрепил к законопроекту свои предложения. А уже сегодня его направили на рассмотрение в профильный комитет парламента.

Что было в законопроекте

Ранее народный депутат, член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко сообщал, что принятый Верховной радой законопроект №7731 предоставляет дополнительные основания работодателю на предприятиях критической инфраструктуры увольнять рабочих за коллаборационизм.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут навредить предприятию или стране", - говорил политик.

Нардеп Алексей Гончаренко также сообщал, что в связи со случаями коллаборационизма, в частности, на предприятиях критической инфраструктуры, предлагалось дать работодателю право расторгнуть трудовой договор в случае, если в законную силу вступил приговор суда, которым работник осужден за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины.

При этом не касалось случаев, когда обвиняемый освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком.

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Также законопроектом предлагалось ввести обязательное установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Речь шла о том, что работники должны были предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания которых расположено на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины.