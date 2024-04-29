Увольнение коллаборантов с работы: в Раде пояснили механизм нового закона

Об этом сказал член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, в законе прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране. Предусмотрено, что увольнение коллаборантов может производиться исключительно с согласия профсоюзов.

Увольнение коллаборантов

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла проект закона №7731, которым вносятся изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Законом вводится обязательное введение правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства и объектах критической инфраструктуры.

Эти правила будут предусматривать предоставление работниками информации об имеющихся у них связях с физическими лицами на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины, а также обязательства работников не разглашать информацию с ограниченным доступом.

Кроме того, закон дает работодателю право увольнять работников за "невыполнение правил внутреннего трудового распорядка".