В Украине изменят порядок назначения пенсий: кого это касается

Кабинет министров планирует изменить порядок назначения пенсий государственным служащим. Это связано с реформой системы оплаты труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 января 2024 года произошло изменение структуры заработной платы с повышением должностных окладов (грейдов), при которой существенно возрастает гарантированно постоянная доля заработной платы (оклад), которая должна быть равна 70%, и уменьшится размер вариативной составляющей оплаты труда (премии, надбавки) до 30%.

Проект разработан для применения единообразного подхода при определении заработной платы для назначения пенсии государственным служащим.

Проектом акта предлагается начиная с 1 января 2024 для назначения пенсии государственных служащих, работавших в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы, заработную плату определять с учетом:

должностных окладов, надбавок за ранг и выслугу лет в размерах, установленных до 1 января 2024 года ;

размеров выплат, включаемых в заработок для расчета пенсии, после 1 января 2024 года.

Реформа оплаты труда госслужащих

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек.

Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% от суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии.

Одновременно с 1 января правительство сокращаем количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч.