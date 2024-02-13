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В Україні змінять порядок призначення пенсій: кого це стосується

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 12:42
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В Україні змінять порядок призначення пенсій: кого це стосується Фото: Порядок призначення пенсій для держслужбовців змінять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує змінити порядок призначення пенсій державним службовцям. Це пов’язано з реформою системи оплати праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці, з 1 січня 2024 року відбулася зміна структури заробітної плати з підвищенням посадових окладів (грейдів), при якій суттєво зростає гарантовано стала частка заробітної плати (оклад), яка має дорівнювати 70%, та зменшиться розмір варіативної складової оплати праці (премії, надбавки) до 30%.

Проект розроблено для застосування однакового підходу при визначенні заробітної плати для призначення пенсії державним службовцям.

Проектом акта пропонується починаючи з 1 січня 2024 року для призначення пенсії державних службовців, які працювали в державних органах, які провели класифікацію посад державної служби, заробітну плату визначати з урахуванням:

  • посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років в розмірах, установлених до 1 січня 2024 року;
  • розмірів виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії, після 1 січня 2024 року.

Реформа оплати праці держслужбовців

Нагадаємо станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб.

Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60% суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

Одночасно з 1 січня уряд скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

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