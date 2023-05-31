В Украине изменят граничные цены на электроэнергию для бизнеса

В Украине планируют изменить граничные цены на электроэнергию для бизнеса. С июля этого года "прайс-кэпы" на электроэнергию могут повыситься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение отменить действующие граничные цены на электроэнергию ("прайс-кэпы") для бизнеса с 1 июля.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании НКРЭКУ, сообщил изданию источник, знакомый с результатами заседания.

По информации собеседника, с июля планируют утвердить новые ценовые ограничения, которые будут немного выше, чем те, что применяются сейчас.

"Нынешние "прайс-кэпы" прекратят действие 30 июня, а с июля будут введены новые. Они будут, вероятно, немного выше, чем те, что действуют сейчас", - сказал собеседник издания.

На сегодня цена для продажи электроэнергии бизнесу в часы минимальной нагрузки (00.00-07.00 и 23.00-24.00) ограничена 2000 грн/МВт-ч, в то время в часы максимальной награзки ( 07.00-23.00) - 4000 грн/МВт-ч.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 31 мая, государственная компания "Укрэнерго" поддержала идею пересмотра ценовых ограничений на рынке электрической энергии.

К тому же, в Украине взялись за повышение тарифов на воду.

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рассматривала возможность повышения уже с 1 июня, но вопрос пока отложен на две недели.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.