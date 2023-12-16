В Украине изменят форму заявления на все виды социальной помощи и компенсации

Министерство социальной политики планирует изменить форму заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсации. Предлагается давать согласие на передачу данных на случай получения иностранной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Предлагается дополнить форму такой нормой:
"На случай возникновения обстоятельств, при которых мне может быть оказана помощь за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, я соглашаюсь на передачу (при необходимости) моих персональных данных и персональных данных лиц из состава моего домохозяйства и членов моей семьи правительству иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для оказания помощи и мониторинга".
Ранее Министерство социальной политики предложило в условиях военного положения в Украине ввести совместное финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кроме бюджетных средств, предлагалось направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.
Также Кабинет министров утвердил постановление О реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысяч гривен, субсидианты - 16,2 тысяч гривен.
Источниками финансирования экспериментального проекта являются средства государственного бюджета, а также средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.
Для получения помощи нужно было давать согласие на обработку на сбор, передачу и обработку персональных данных.
Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.