В Украине изменились обязательные платежи при первой регистрации автомобиля: что нового

В Украине с 1 января увеличился сбор за обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля, который привязан к прожиточному минимуму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.
С 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная, необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
Размер устанавливается в следующих размерах:
Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.
Таким образом, с 1 января если стоимость авто не превышает или равно 442 860 грн, необходимо заплатить 3% от стоимости; более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — взымается 4%; более 778 360 грн – оплачивается 5%.
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