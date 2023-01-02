RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменились обязательные платежи при первой регистрации автомобиля: что нового

Фото: в Украине изменились обязательные платежи при регистрации автомобиля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине с 1 января увеличился сбор за обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля, который привязан к прожиточному минимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

С 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная, необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер устанавливается в следующих размерах:

  • 3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
  • 5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Таким образом, с 1 января если стоимость авто не превышает или равно 442 860 грн, необходимо заплатить 3% от стоимости; более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — взымается 4%; более 778 360 грн – оплачивается 5%.

Ранее мы писали, что в канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение, просто показав права в мобильном приложении "Дія".

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынокПенсии