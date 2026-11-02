В Украине изменили правила оформления водительских прав: кого это касается

Как будут работать новые правила

Во время медицинского осмотра врач будет оценивать состояние здоровья человека и указать в медицинской справке, требует ли она адаптации автомобиля для безопасного вождения.

Если такая потребность есть, уполномоченные работники региональных сервисных центров МВД будут определять, какие приспособления нужны. Речь идет, в частности, о специальном ручном управлении и дополнительных устройствах. Также они могут установить, что адаптация авто не требуется.

По результатам оценки будут выдаваться отдельная справка. Информацию о необходимых приспособлениях будут вносить в графу 12 водительского удостоверения в форме специальных кодов.

Нужно ли менять удостоверение

Новые правила касаются людей, которым по состоянию здоровья требовалось специальное оборудование для управления автомобилем. Они не вводят требования ко всем водителям срочно проходить медосмотр или обменивать удостоверения.