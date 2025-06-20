В Украине изменили порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи

Выплаты пенсий "Укрпочтой"

По данным ПФУ, в мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысяч человек.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысяч. Остальные 1 млн 893,8 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках.

Согласно документу, если уполномоченным банком проводилась физическая идентификация лица, банк сообщает о дате в Пенсионный фонд Украины путем направления информации в электронной форме.

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