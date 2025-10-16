ua en ru
В Украине изменили порядок эвакуации: введут транзитные центры и онлайн-систему

Украина, Четверг 16 октября 2025 09:42
UA EN RU
В Украине изменили порядок эвакуации: введут транзитные центры и онлайн-систему Фото: Эвакуация населения из зоны боевых действий будет изменена (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины обновил правила эвакуации населения из зон боевых действий и территорий, где существует риск их начала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 октября 2025 г. № 1307.

Документ предусматривает создание государственной информационной системы координации эвакуации, что поможет быстрее организовывать перевозки, размещение и оказание помощи людям, которые вынуждены покидать свои дома.

Министерство социальной политики должно за три месяца создать и запустить эту систему. В ней будут собраны данные об эвакуационных маршрутах, местах временного проживания и гуманитарной помощи.

Транзитные центры и новая структура эвакуации

Постановление вводит новое звено в системе эвакуации - транзитные центры. Это специально оборудованные пункты для краткосрочного пребывания эвакуированных лиц. Там будут обеспечивать питание, медицинскую помощь, психологическую поддержку, а также помощь в трудоустройстве и восстановлении документов.

Находиться в таких центрах можно будет до семи дней, после чего людей будут направлять к местам постоянного или временного проживания. Для этого будут создавать мультидисциплинарные команды из специалистов социальной работы, медиков, юристов и психологов.

Эвакуация с участием волонтеров и международных организаций

Правительство разрешило привлекать к эвакуационным мероприятиям волонтеров и международные гуманитарные организации. Они смогут помогать в перевозке людей, обеспечении логистики, информировании и размещении переселенцев.

К координации эвакуационных перевозок будут привлекать "Укрзализныцю" и местные администрации, которые должны обеспечить транспорт для населения. Эвакуация будет проводиться организованно, с сопровождением и разъяснениями о маршрутах, правилах безопасности и местах прибытия.

Контроль и возвращение

Постановление определяет, что возвращение людей на освобожденные территории будет происходить только после подтверждения безопасности от Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, Минздрава и других ведомств. Решение о разрешении возвращения будут принимать местные администрации.

Люди, которые решат вернуться, смогут воспользоваться организованным транспортом или собственным авто. Для лиц с инвалидностью государство гарантирует сопровождение и приоритетную перевозку.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми территориями.

В Киеве заявили, что не готовят автобусы для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций. В городе действительно работают над проектом переоборудования автобусов, но не для эвакуации жителей, а для реанимационно-эвакуационных нужд военных, в частности - перевозки тяжелораненых.

