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В Украине изменили графики отключений света: когда начнут ограничивать

Фото: в Украине 22 мая начнут выключать свет с 20:00 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине сегодня, 22 мая, начнутся с 20:00. Ранее планировалось, что ограничения будут введены с 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сегодня во всех регионах с 00:00 до 07:00 для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.

"Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях с 07:00 до 20:00. Этому способствовала солнечная погода, дефицит в энергосистеме уменьшился.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины с 20:00 до 24:00. Ограничения будут введены для промышленности и обычных потребителей. То есть отменили графики почасовых отключений света с 00:00 до 07:00.

 

Какая ситуация со светом в Украине

В Украине за последние недели ситуация со светом ухудшилась. Оккупанты начали снова активно обстреливать украинскую энергетику. Были повреждены энергообъекты во многих областях. В частности, россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и Змиевскую ТЭС под Харьковом.

В связи со значительными повреждениями в Украине начали вводить отключения света. В частности, ограничения действовали и сегодня.

Напомним, что этой ночью захватчики атаковали Сумскую область, под ударом были объекты энергетики. Поэтому Сумы были обесточены, но свет уже восстанавливают.

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