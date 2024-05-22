В Украине изменили графики отключений света: когда начнут ограничивать

Сегодня во всех регионах с 00:00 до 07:00 для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.

"Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях с 07:00 до 20:00. Этому способствовала солнечная погода, дефицит в энергосистеме уменьшился.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины с 20:00 до 24:00. Ограничения будут введены для промышленности и обычных потребителей. То есть отменили графики почасовых отключений света с 00:00 до 07:00.