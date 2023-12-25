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В Украине увеличат количество подразделений ГСЧС и полиции, которые будут дежурить на праздники

Фото: в Украине увеличат количество подразделений ГСЧС и полиции, которые будут дежурить на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство внутренних дел Украины увеличит количество патрулей полиции и спасателей, которые будут дежурить на новогодние праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"20 тысяч полицейских и 7000 спасателей будут обеспечивать безопасность граждан во время рождественско-новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на круглосуточном дежурстве будут находиться более 7000 спасателей и более 2000 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 3 воздушных судна.

При этом в случае усложнения ситуации возможно усиление сил и средств ГСЧС до более 11 тысяч спасателей и около 5000 единиц техники.

Кроме этого близко 20 тысяч полицейских будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения по всей территории Украины.

"Основные усилия правоохранителей направлены в храмы, где проходят богослужения и места массового пребывания граждан. Здесь будут нести службу оперативные подразделения", - отметили в МВД.

Напомним, ранее мы писали, советы для родителей, потерявших ребенка.

РБК-Украина также сообщала, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.

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