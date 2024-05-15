В Украине завтра будут отключения света, но уже по графикам

По данным компании, завтра с 00:00 и сутки по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений.

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", - пояснили в "Укрэнерго".

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Что привело к ограничениям

Компания пояснила, что причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

"Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в компании.