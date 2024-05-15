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В Украине завтра будут отключения света, но уже по графикам

Фото: В Украине завтра возможны отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 16 мая, по территории Украины будут применены графики отключения света, однако они будут осуществляться по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

По данным компании, завтра с 00:00 и сутки по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений.

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", - пояснили в "Укрэнерго".

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Что привело к ограничениям

Компания пояснила, что причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

"Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в компании.

 

Напомним, сегодня уже второй день подряд в Украине применяют отключение света для стабилизации энергосети.

Детальнее о том, почему в Украине снова отключают свет и есть ли графики - в материале РБК-Украина.

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