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В Украине утвердили новые протоколы для лечения боевых травм

Четверг 20 февраля 2025 10:37
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В Украине утвердили новые протоколы для лечения боевых травм Иллюстративное фото: В Украине утвердили новые протоколы для лечения боевых травм (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Украины утвердило 11 новых клинических протоколов по направлению "Боевая травма". Среди них - протоколы по обезболиванию, лечению взрывных травм, утоплению, вентиляции легких, визуализации раненых во фронтовых условиях и других критически важных аспектов медицинской помощи на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, новые протоколы являются переводом Системы Joint Trauma System (JTS), которая устанавливает мировые стандарты оказания медицинской помощи в военных условиях и используется в странах НАТО. Ее главная цель - снижение смертности и повышение выживаемости пациентов с боевыми травмами.

Документы прошли общественное обсуждение и были доработаны мультидисциплинарной группой медицинских специалистов, среди которых и боевые медики.

"Задача системы здравоохранения и каждого врача - уменьшить потери среди военных. Украинская система здравоохранения благодаря поддержке партнеров быстро подстраивается под вызовы военного времени. Один из способов улучшить качество помощи при боевых травмах - внедрять в повседневную практику лучшие мировые протоколы лечения", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Он подчеркнул, что утверждение этих клинических протоколов позволит госпиталям и учреждениям здравоохранения быстро и эффективно внедрять передовые мировые практики лечения боевой травмы.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны получило одобрение на внедрение программы поддержки военнослужащих и их семей.

Узнайте больше о возможности получения помощи ветеранами и их семьями через платформу "е-Ветеран".

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