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Важные изменения для ФОП и предприятий: что нужно знать

Украина, Вторник 11 февраля 2025 12:10
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Важные изменения для ФОП и предприятий: что нужно знать Фото: Отчеты для ФОПов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

До 20 февраля все предприятия и физические лица - предприниматели должны подать отчеты за январь 2025 года по новой форме. Изменения в подаче отчетности по НДФЛ и ЕСВ вступили в силу 6 февраля, и теперь расчеты подаются ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Новые формы Налогового расчета, которые вступили в силу 6 февраля 2025 года, уже доступны для загрузки на веб-портале Государственной налоговой службы Украины.

Согласно нововведениям, отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) станет ежемесячной. Поэтому предприниматели и ФОП должны подавать расчет до 20 числа каждого месяца за предыдущий месяц.

Отчет за IV квартал 2024 года, который подается до 10 февраля 2025 года, должен быть составлен по старой форме.

Что нужно сделать до 20 февраля:

  • Подать Расчет за январь 2025 года по новой форме до 20 февраля 2025 года.
  • По новой форме также подаются уточняющие расчеты и расчеты за предыдущие периоды (кроме IV квартала 2024 года).

Для удобства налогоплательщиков новые формы Налогового расчета и приложения доступны для загрузки по ссылке: Налоговый расчет.

Обратите внимание:

  • Расчеты типа "Уточняющий" подаются только по новой форме.
  • Отчеты по старой форме должны быть поданы до 10 февраля 2025 года (для IV квартала 2024 года).

Напомним, что Минфин принял новую форму налогового расчета для сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновил порядок его заполнения и представления. Изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФОП).

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ФОП ЕСВ НДФЛ
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