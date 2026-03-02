В Украине утвердили единый стандарт правописания: что изменится

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как официальный стандарт государственного языка. Решение принято во исполнение постановления Верховной Рады от 15 января 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по стандартам государственного языка в Facebook.
Главное:
Над текстом работала рабочая группа из ведущих ученых НАН Украины и крупнейших университетов страны (КНУ им. Шевченко, Одесского и Днепровского университетов). Во время подготовки специалисты проработали более 1400 предложений от общественности и получили отзывы от 27 органов государственной власти.
Кроме редакционных исправлений, комиссия усовершенствовала структуру правописания и провела "деколонизацию" примеров, убрав упоминания о России.
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная отметила, что отныне правописание является нормативным ориентиром для всего государства.
"Это общие правила для всех сфер - от школ до судов, от государственных решений до информационной политики. Единая норма обеспечивает последовательность и четкость в публичном пространстве", - написала она в Facebook.
Документ вступит в силу после того, как Кабинет Министров примет решение об утрате силы старого постановления №437 от 2019 года. Обновленный текст будет обнародован на официальном сайте Нацкомиссии.
Напомним, ранее Верховный суд подтвердил действие правописания 2019 года, однако новое решение Комиссии окончательно закрепляет его как государственный стандарт.
Читайте также о том, что 22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания. В 2021-м году Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства, поскольку признал его незаконным.
В Министерстве юстиции Украины заявили о намерении обжаловать его. В конце концов в 2024 году Верховный Суд подтвердил действие нового правописания, именно тогда и закончился 5-летний переходный период на новые нормы.