В Украине утвердили бессрочную Стратегию развития финансового сектора: что запланировано

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Стратегия утверждена по результатам совместной работы Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Этот документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны. Его разработка предусмотрена Меморандумом с МВФ.

Предусмотренные Стратегией меры условно поделены на краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; и на среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.

При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предусмотрена постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики в режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

Новая стратегия

Совет по финансовой стабильности 19 июля 2023 одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Члены Совета договорились о проведении учреждениями-подписантами публичной презентации Стратегии и обнародовании в конце августа 2023 года.

Напомним, Национальный банк Украины приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.