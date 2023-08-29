ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине утвердили бессрочную Стратегию развития финансового сектора: что запланировано

Украина, Вторник 29 августа 2023 14:21
UA EN RU
В Украине утвердили бессрочную Стратегию развития финансового сектора: что запланировано Фото: в Украине утвердили новую Стратегию развития финансового сектора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Стратегия утверждена по результатам совместной работы Национального банка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Этот документ устанавливает актуальные приоритеты и цели развития финансового сектора, сфокусированные на сопротивлении российской агрессии и восстановлении страны. Его разработка предусмотрена Меморандумом с МВФ.

Предусмотренные Стратегией меры условно поделены на краткосрочные меры, направленные на обеспечение стабильности, недопущение ухудшения ситуации в финансовом секторе и экономике в целом; и на среднесрочные мероприятия, которые станут основой для будущего восстановления и роста экономики.

При благоприятных и устойчивых макроэкономических условиях предусмотрена постепенная либерализация финансовых рынков и возвращение монетарной политики в режим инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом.

Новая стратегия

Совет по финансовой стабильности 19 июля 2023 одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины. Члены Совета договорились о проведении учреждениями-подписантами публичной презентации Стратегии и обнародовании в конце августа 2023 года.

Напомним, Национальный банк Украины приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы. В условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Министерство финансов Украины
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше