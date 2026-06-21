Вернуться с СЗЧ можно через 12 дней: военным рассказали о новых правилах

Военнослужащие, имеющие статус СЗЧ, могут добровольно восстановить свою службу в Вооруженных Силах Украины в соответствии с четко установленной процедурой и сроками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
По информации военных, срок рассмотрения документов и порядок действий военнослужащего зависят от выбранного способа подачи заявления.
Через приложение "Армия+" - срок рассмотрения рапорта составляет до 7 дней. После согласования бойцу предоставляется 5 суток на прибытие в часть. На экране "Армия ID" появляется статус "В пути", который подтверждает участие в программе возвращения. Его следует предъявить в случае остановки представителями ТЦК, ВСП или полиции.
Через Центр рекрутинга Сухопутных войск - если рапорт подается в выбранную часть, она рассматривает его в течение 7 дней. После согласования рекрутинговый центр выдает бумажное предписание, которое действует 5 дней и также защищает от задержания по пути в подразделение.
Если военнослужащий прибывает сразу в воинскую часть, он подает рапорт на месте. Его в тот же день зачисляют в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением продовольственного обеспечения.
Часть проверяет сведения в рапорте в течение 7 дней. После согласования начинается процесс официального зачисления с возобновлением денежного и других видов обеспечения.
Дальнейшая процедура возобновления выплат зависит от того, успели ли исключить военнослужащего из списков личного состава.
"Если вас еще не исключили из списков предыдущей части, то вас зачислят в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением только продовольственного обеспечения. После издания приказа о зачислении в списки личного состава части будут восстановлены денежное и другие виды обеспечения", - поясняют в Сухопутных войсках.
Если же военнослужащего уже официально исключили из списков прежней части, его в тот же день зачислят в списки личного состава с полным возобновлением денежного и материального обеспечения.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление №767 о запуске экспериментального проекта, согласно которому военнослужащим в СЗЧ предоставили 100 дней на "быстрое" возвращение в армию.
Льготный период упрощенной процедуры действует до 20 сентября 2026 года и распространяется на бойцов ВСУ, Нацгвардии и Госспецтрансслужбы, совершивших правонарушения до 11 июня текущего года.
Также РБК-Украина писало о том, как вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новую часть из согласованного перечня и гарантирует защиту от перевода в другие подразделения в течение следующих 6 месяцев без личного согласия военнослужащего.