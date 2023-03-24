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В Украине задержали двух агентов Кремля, один из них - инженер завода "Мотор Сич"

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ под Киевом и в Запорожье (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов в Киевской области и в Запорожье. Среди них - инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, в начале февраля их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

"По указаниям врага агенты разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Задержание в Запорожье

Здесь агентом оккупантов оказался инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич", собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра.

Сотрудники СБУ задержали агента во время выполнения им разведывательной задачи - фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

Задержание в Киевской области

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов", - рассказали в СБУ.

В ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором. Обоим фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" из-за подозрения в работе на врага.

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Служба безопасности Украины