Правительство определило критерии территории, которые подлежат восстановлению

Кабинет министров определил критерии территории, которые подлежат восстановлению из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

Он отметил, что Кабмин завершает формирование нормативно-правовой базы для системного восстановления общин и регионов.

Так, сегодня был утвержден порядок, определяющий критерии территории восстановления.

Шмыгаль сообщил, что речь идет о территории, где велись боевые действия, полностью или частично оккупированные, где разрушены объекты критической, социальной инфраструктуры и жилье, где есть значительное перемещение населения.

Кроме того, правительство создает механизм разработки, реализации и мониторинга выполнения планов обновления для общин и регионов.

Премьер-министр сообщил, что на места дают четкий алгоритм действий. Кабмин рассчитывает на оперативную и эффективную работу местных властей. Шмыгаль добавил, что от синергии усилий на всех уровнях управления зависит скорость восстановления.

Восстановление Украины

Недавно в Лондоне прошла конференция по восстановлению Украины. На ней союзники объявили о больших пакетах финпомощи и представили программы для привлечения инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

К тому же, Украина получила новые договоренности по восстановлению от союзников.

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