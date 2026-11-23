С 1 января 2027 года в Украине начнет работу Единая система нотариата. Она объединит основные нотариальные реестры в одной цифровой среде и позволит нотариусам получать актуальные сведения из государственных баз данных при оформлении документов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.
Единая система нотариата - это интегрированная информационная платформа, через которую нотариусы смогут работать с нотариальными реестрами и взаимодействовать с другими государственными информационными ресурсами.
В ее состав войдут четыре реестра:
Также система получит доступ к сведениям из других государственных баз данных. В частности, речь идет о демографическом реестре, реестре налогоплательщиков, реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований и Едином реестре должников.
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Благодаря новой системе нотариусы смогут непосредственно во время совершения нотариальных действий проверять документы, удостоверяющие личность, и получать необходимые сведения из государственных реестров.
Это должно упростить проверку информации и сделать ее более оперативной. В то же время, система не будет заменять нотариуса и не изменять сути нотариальных действий: решение по-прежнему будет принимать специалист.
До 20 декабря 2026 нотариусы смогут добровольно присоединиться к тестированию программного обеспечения. Для них также организуют обучающие вебинары и дадут разъяснения по работе с новой платформой.
Промышленную эксплуатацию Единой системы нотариата запланировали начать 1 января 2027 года.
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