В Украине запустили "Железный полигон": что за проект и чем он полезен производителям оружия

Отмечается, что данный проект был запущен Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом Украины.

"Железный полигон" предусматривает доступ украинских производителей к процессу быстрых профессиональных тестирований и испытаний, а также оценке изделия военным научно-исследовательским институтом", - говорится в сообщении.

Так, производители могут получить доступ к площадкам для тестирования, оснащенным необходимым оборудованием для различных типов военного вооружения и техники, а также широкий спектр дополнительных услуг:

методология испытаний;

профессиональная экспертиза;

сопровождение во время тестирований/испытаний;

консультации/обратная связь от военных

"Это не просто возможность для испытаний - это стратегический подход к обеспечению сил обороны именно тем вооружением, которое нужно уже сейчас и сегодня, а не потенциально в будущем", - пояснил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.