В Украине появится первая БМП Lynx: в Rheinmetall назвали сроки
До конца текущего года немецкая компания Rheinmetall планирует передать Украине первую боевую машину пехоты Lynx.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полугодовой отчет компании.
В документе концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и оружия вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.
Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.
В отчете также отмечается, что первая БМП Lynx будет передана Украине до конца 2024 года. Пока неизвестно, где именно будут собирать эти машины, но компания ведет переговоры по локализации производства.
Чем известна БМП Lynx
Боевая машина пехоты Lynx является новейшей разработкой немецкой компании Rheinmetall, являющейся одной из ведущих производителей военной техники и вооружения в мире. Она имеет мощную броню, защищающую от стрелкового оружия, обломков и некоторых видов взрывов. Это позволяет солдатам безопасно передвигаться в зоне боевых действий.
Эта БМП оснащена разными видами оружия, в том числе автоматическими пушками и пулеметами. Это позволяет ей эффективно бороться с пехотой врага и легкобронированной техникой. Он также имеет современные системы навигации, связи, управления огнем.
Lynx отличается своей скоростью передвижения по разным типам местности, что делает ее эффективной для логистики солдат в условиях активных боевых действий.
Напомним, ранее мы сообщали об открытии "Укроборонпромом" и Rheinmetall первого цеха по ремонту и производству бронетехники в Украине.
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