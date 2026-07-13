В Украине запустили в серию новый сеткомет против вражеских дронов: как он работает

Отмечается, что компания будет производить более 500 ситкометов в месяц для обеспечения потребностей Сил обороны, журналистов, волонтеров, операторов критической инфраструктуры и гражданских граждан, нуждающихся в дополнительных средствах защиты от угрозы беспилотников.

"Угроза от FPV-дронов сегодня касается не только военных. Враг все чаще атакует логистику, гражданскую инфраструктуру, журналистов и волонтеров, работающих вблизи линии фронта. Именно поэтому мы приняли решение масштабировать производство "Чипы", - отмечают в BlueBird Tech.

Как работает ситкомет "Чипа"

Ситкомет "Чипа" – это компактная система в форм-факторе пистолета, предназначенная для перехвата беспилотников посредством раскрытия специальной сетки.

Эффективная дистанция применения составляет до 25 метров. После нажатия спускового крючка пиропатрон выбрасывает сетку, раскрывающуюся в пространстве 3х3 метра и запутывающую винты дрона, лишая его возможности атаковать цель.

В отличие от стрелкового оружия, сеткомет не требует высокой точности попадания в конкретную точку цели. Благодаря большой площади раскрытия сетки он охватывает значительно большее пространство во время подлета дрона, что увеличивает шансы успешного перехвата. Кроме того, "Чипа" не демаскирует позицию пользователя во время работы.

В компании подчеркивают, что ситкомет выступает инструментом последней линии обороны – когда FPV-дрон уже приблизился к цели и времени на другие способы противодействия практически не остается.

Подготовка к применению ситкомета занимает всего несколько секунд: достаточно вытащить предохранитель, прицелиться и нажать спусковой крючок. Раскрытие сетки занимает 0,2 секунды.