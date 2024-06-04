Минобороны запускает проект по рекрутингу операторов дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщили в Минобороны, набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, будет проходить через Центры рекрутинга украинской армии.

Стать оператором может любой возраст от 18 лет даже без подобного гражданского опыта. Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и окажут сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно с повесткой об уточнении данных.

Представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что сначала будущий оператор БПЛА должен пройти онлайн-курсы. Если результат будет положительным, то он сможет перейти на другой этап.

"Здесь человек уже непосредственного общается со специалистами Victory Drones, берет на себя обязательства после обучения попасть в ВСУ и заниматься, собственно, своей профессиональной деятельностью. В конце концов человек учится управлять БПЛА на полигонах и оформляется на контракт. В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату", - пояснил он.

Как отмечается, проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и офлайн. Оно будет в среднем занимать месяц.

На последнем этапе обучения кандидат начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в избранной воинской части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

После подготовки военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БПЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в избранную воинскую часть по специальности.

"Подготовка не будет ограничиваться только профессиональными навыками пилота основных видов БПЛА. Она будет включать тактическую медицину, психологическую помощь в стрессовых ситуациях и саморегуляцию. Будем выбирать лучших из лучших. Каждый специалист, который пройдет обучение, будет служить именно по этой специальности", - отметил руководитель подготовки Victory Drones Игорь Борохович, занимающийся обеспечением обучения и контактов с воинскими частями.