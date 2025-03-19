В Украине запустили платформу для трудоустройства ветеранов

После возвращения с войны многие военные сталкиваются с трудностями в трудоустройстве, поскольку не всегда понимают, как применить свой опыт в гражданской карьере. В то же время работодатели могут сомневаться в интеграции таких специалистов в рабочие процессы. Платформа "Назустріч" предлагает решение для обеих сторон, предоставляя удобные инструменты для поиска, адаптации и сотрудничества.

Среди возможностей платформы:

вакансии с преимуществом для ветеранов,

полезные материалы для кандидатов и работодателей,

база резюме ветеранов,

список компаний, которые активно нанимают людей с военным опытом.

Бизнесы получают рекомендации по адаптации ветеранов в коллективах и успешные кейсы трудоустройства.

На сегодня более 2000 компаний разместили на Work.ua вакансии, где военный опыт является преимуществом, а 5500 кандидатов подали резюме, отметив свою службу в армии. Инициатива направлена на создание достойных условий для экономической интеграции ветеранов и поддержку их самореализации после завершения военной службы.