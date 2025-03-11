Работа для ветеранов: почему компании еще не готовы к интеграции военных

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, о чем свидетельствуют данные Work.ua Такой прирост объясняется несколькими факторами: необходимостью интеграции ветеранов в гражданскую жизнь, дефицитом рабочей силы и ростом корпоративной социальной ответственности.

Однако достаточно ли усилий прилагает бизнес для поддержки ветеранов на рабочем месте, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на исследование онлайн-платформы учебных курсов для ветеранов "Курс".

Проблемы и вызовы

Несмотря на увеличение вакансий, только 8% компаний имеют программы медицинской и психологической реабилитации для ветеранов, включая работу с психологом во внерабочее время. Многие компании еще не ввели ветеранские политики, опасаясь возможных сложностей в работе с ветеранами. В то же время только 23% компаний, по данным исследования "Барометр рынка труда 2024-2025" от GRC.UA, внедрили системную поддержку ветеранов.

Одна из основных проблем - непонимание работодателями специфических потребностей ветеранов. Отсутствие программ адаптации и поддержки может привести к профессиональному выгоранию, трудностям в коллективе и даже дискриминации. Поэтому важно анализировать существующие HR-процессы и учитывать специфику работы с людьми, которые вернулись с войны.

Как компании могут адаптироваться

Эксперты советуют начать с внутреннего анализа. Полезным инструментом для оценки готовности компании может стать таблица мониторинга HR-процессов от Veteran Hub. Она помогает определить, насколько открыты корпоративные процессы для ветеранов.

Следующим шагом должно стать создание рабочей группы, которая будет разрабатывать механизмы взаимодействия с ветеранами. В нее следует привлечь HR-специалистов, руководителей, менеджеров, кадровиков, а также ветеранов, которые уже работают в компании.

Еще один важный аспект - обучение персонала. Фасилитационные сессии и тренинги для руководителей, рекрутеров, HR-менеджеров помогут устранить стереотипы и подготовить коллектив к работе с ветеранами.

Выдержат ли компании "тест на прочность"

Украинский бизнес уже адаптируется к новым реалиям. Некоторые компании вводят программы поддержки ветеранов, развивают партнерства с волонтерскими организациями и экспертами. Однако остается открытым вопрос: будут ли ветеранские политики долгосрочными, а не временными мероприятиями

Формирование корпоративной культуры, дружественной к ветеранам, должно быть системным и хорошо интегрированным в существующие бизнес-процессы. Только так можно создать среду, в которой ветераны не просто находят работу, но и чувствуют себя частью коллектива.