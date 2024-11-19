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В Украине запустили онлайн-платформу для реабилитации: как ею воспользоваться

Вторник 19 ноября 2024 17:20
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В Украине запустили онлайн-платформу для реабилитации: как ею воспользоваться Фото: ветеран (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

из-за войны в Украине растет количество граждан, нуждающихся в качественной реабилитации. Чтобы упростить доступ к необходимым услугам, Благотворительный фонд "Итого для Украины" совместно с Реабилитационными силами Украины и при поддержке SAP Ukraine запустили реабилитационную онлайн-платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Единение для выздоровления: Объединение реабилитационных центров Украины".

Проект онлайн-платформы объединяет данные о центрах реабилитации со всех уголков Украины, предоставляя возможность легко найти необходимое заведение.

Интерактивная карта центров, поиск по параметрам делает сервис понятным и простым в использовании.

В Украине запустили онлайн-платформу для реабилитации: как ею воспользоваться

Фото: скриншот карты реабилитационных центров (РБК-Украина)

После того, как вы зашли на сайт онлайн-платформы, нужно:

  1. Выбрать населенный пункт.
  2. Указать тип реабилитации: физическая, психологическая, эрготерапия, логотерапия.
  3. Определить тип заведения, которое вам нужно: государственное, коммунальное или частное.

После фильтрации система предоставляет полный список доступных центров с контактными данными.

Кроме того, на сайте в разделе "Полезные ресурсы" можно найти информацию о различных организациях, оказывающих поддержку ветеранам, пострадавшим гражданским и их семьям.

Также напомним, что Министерство обороны Украины планирует запустить новую инициативу для помощи военным и ветеранам, а именно - Общенациональную программу поддержки военнослужащих под названием "Плюсы".

Как она будет работать и чем полезна - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что в Украине предлагают ввести особые условия для работы предпринимателей - ветеранов.

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