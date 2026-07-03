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В Украине запустили "конструктор дронов" для военных: как он работает

14:59 03.07.2026 Пт
2 мин
Новый инструментарий позволяет военным экономить время и деньги
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине запустили "конструктор дронов" для военных (Getty Images)

В Украине запустили "конструктор дронов" для военных на базе маркетплейса оружия DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая функция позволяет военным еще на этапе заказа выбирать модификации средства, адаптируя его под конкретную боевую задачу.

Это решение уменьшит нагрузку на дроновые мастерские подразделений и ускорит внедрение и масштабирование инноваций на фронте. В результате военные получают средство, которое готово к применению из «коробки» именно на их участке фронта.

"Конструктор дронов" появился как ответ на запрос военных, с которыми Агентство находится в постоянном контакте. Новый функционал позволяет адаптировать дроны еще на этапе заказа – в несколько кликов", - заявил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Как работает "конструктор дронов"

Функционал работает следующим образом: при заказе представитель подразделения видит все доступные модификации средства. В частности, он сможет выбирать среди следующих элементов:

  • рама;
  • полетный стек;
  • электрический двигатель;
  • пропеллеры;
  • приемник управления ELRS;
  • камера;
  • видеопередатчик;
  • антенна радиопередатчика;
  • батарея;
  • плата инициации

Каждое средство будет иметь свою линейку модификаций, которая будет зависеть от возможностей производителя. После того, как военный подтвердит заказ, модифицированный дрон напрямую отправляется в бригаду. Агентство оборонных закупок осуществляет контроль логистики и оплату по факту доставки.

Ранее мы писали, что Компания BlueBird Techразработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем , способным сканировать пространство на новом диапазоне.

Также сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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