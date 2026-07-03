В Украине запустили "конструктор дронов" для военных: как он работает

Новая функция позволяет военным еще на этапе заказа выбирать модификации средства, адаптируя его под конкретную боевую задачу.

Это решение уменьшит нагрузку на дроновые мастерские подразделений и ускорит внедрение и масштабирование инноваций на фронте. В результате военные получают средство, которое готово к применению из «коробки» именно на их участке фронта.

"Конструктор дронов" появился как ответ на запрос военных, с которыми Агентство находится в постоянном контакте. Новый функционал позволяет адаптировать дроны еще на этапе заказа – в несколько кликов", - заявил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Как работает "конструктор дронов"

Функционал работает следующим образом: при заказе представитель подразделения видит все доступные модификации средства. В частности, он сможет выбирать среди следующих элементов:

рама;

полетный стек;

электрический двигатель;

пропеллеры;

приемник управления ELRS;

камера;

видеопередатчик;

антенна радиопередатчика;

батарея;

плата инициации

Каждое средство будет иметь свою линейку модификаций, которая будет зависеть от возможностей производителя. После того, как военный подтвердит заказ, модифицированный дрон напрямую отправляется в бригаду. Агентство оборонных закупок осуществляет контроль логистики и оплату по факту доставки.