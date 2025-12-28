RU

В Украине запустили карту энергоэффективности: как проверить, держит ли тепло ваш дом

Карта показывает, насколько энергоэффективные жилые дома (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Платформа ЛУН представила карту энергоэффективности жилых домов, которая позволяет еще до покупки или аренды жилья оценить уровень комфорта и будущие расходы на отопление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЛУН.

Зачем это украинцам

По данным ЛУН, подавляющее большинство жилых домов в Украине остается неэнергоэффективным. Дома без утепления обычно имеют класс энергоэффективности E-G, что означает значительные теплопотери, низкий уровень комфорта и высокие платежки за тепло.

"Энергоэффективность - это практический показатель, который напрямую влияет на расходы на отопление и уровень комфорта в доме. Мы в ЛУН хотим, чтобы люди могли оценивать жилье не только по цене квадратного метра, но и по тому, сколько будет стоить жизнь в нем", - отмечает руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

Где теряется тепло

Специалисты объясняют: эффективность дома зависит не только от типа отопления, а прежде всего от технологии строительства, состояния стен и наличия утепления. Даже централизованное отопление может быть эффективным в модернизированных домах - с теплоизолированными сетями, индивидуальными тепловыми пунктами и утепленными фасадами.

В то же время в устаревших домах теплопотери могут достигать до 30%, а жители имеют ограниченные возможности регулировать температуру в квартирах.

Какие дома хуже всего держат тепло (скриншот)

Что показывает карта и как проверить свое жилье

Карта энергоэффективности ЛУН агрегирует данные о жилых домах и позволяет:

  • узнать класс энергоэффективности дома;
  • оценить потенциальные теплопотери;
  • сравнивать дома между собой в пределах района или города.

Инструмент станет полезным как для покупателей и арендаторов, так и для девелоперов и органов местной власти - как индикатор состояния жилого фонда.

Проверить энергоэффективность жилья можно по ссылке.

Карта показывает класс энергоэффективности (скриншот)

Первый этап проекта

Сейчас карта охватывает 10 280 жилых домов в Киеве. Это только первый этап - проект постепенно будет расширяться на другие города Украины, а информация будет обновляться с появлением новых данных.

Данные сформированы на основе информации ЛУН с первичного и вторичного рынков, а также от девелоперов. Методологическую и экспертную поддержку обеспечивает ОО "Екодія". В будущем к наполнению платформы планируют привлекать ОСМД и представителей домов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве жители многоэтажек могут получить частичное возмещение за приобретение независимых источников электроэнергии: бензиновых, дизельных и газовых генераторов, зарядных станций, инверторов, аккумуляторов и другого оборудования.

Читайте также о том, во сколько обходится свет от генератора во время отключений.

